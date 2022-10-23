Представлен первый электромобиль Jeep — Finance.ua

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Представлен первый электромобиль Jeep

Технологии&Авто
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Представлен первый электромобиль Jeep
Представлен первый электромобиль Jeep, Фото: Stellantis
На автосалоне в Париже представили новый Jeep Avenger. Первый электромобиль американского бренда поступит в производство на предприятии в Польше с 2023 года, но его можно заказать уже сейчас.
Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Новый Jeep Avenger — компактный 4,1-метровый кроссовер для города. Модель построена на платформе e-CMP, как Opel Mokka и DS3. Со временем появится и ее бензиновая версия.
Дизайн Jeep Avenger 2023 вышел мускулистый и атлетичный — с расширенными крыльями и рельефными боковинами. Передняя часть имитирует фирменную решетку радиатора Jeep, а ручки задней двери скрыты в стойках крыши.
Фото: Стеллантис
Фото: Стеллантис
Отделку салона разбавляют вставки в цвет кузова. Кроссовер Jeep Avenger получил виртуальную приборную панель и сенсорный дисплей. Вместо рычага КПП предусмотрены кнопки. Объем заднего багажника составляет 380 л, а переднего — 34 л.
Базовая комплектация Jeep Avenger включает в себя диодные фары климат-контроль, 18-дюймовые диски, парктроник, камеру заднего вида и датчик света. Среди опций есть электропривод двери багажника и система полуавтономного вождения.
Сначала дебютировал 156-сильный переднеприводный вариант, но позже должна появиться полноприводная версия. Электрокар Jeep Avenger оснащен батареей на 54 кВт∙ч от Peugeot e-308, а его запас хода составляет 400 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты.
Фото: Стеллантис
Фото: Стеллантис
Кроссовер Jeep даже в переднеприводном исполнении имеет клиренс в 200 мм, а также получил систему помощи на спуске и набор режимов для разных типов бездорожья.
По материалам:
Фокус
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