Представлен MacBook Air: новый дизайн и цены — Finance.ua

Представлен MacBook Air: новый дизайн и цены

Самый компактный ноутбук Apple официально выведен на рынок. Презентация устройства состоялась накануне на организованной «яблочниками» Всемирной конференции разработчиков WWDC`22.

Отличие новой серии MacBook Air от предшественников — кардинально новый дизайн и работа от самого современного чипсета авторства купертинцев М2.

Ноутбук выпущен в четырех цветах. Создатели позиционируют устройство в качестве «более мощного» и «более автономного» при гораздо меньших затратах энергии. Анонсированная в ходе церемонии непрерывная длительность работы девайса от одной зарядки — 18 часов.

Из других особенностей новинки эксперты отмечают наличие быстрого ЗУ и возврат к MagSafe. Качество отображения видео — 8К, число ядер в процессоре — 8, граничная конфигурация памяти — 24 Гб/2 Тб*.

Устройство станет доступным для приобретения в июле по цене $1099-1199.

Осовремененный MacBook Pro 13″ также будет предложен публике в следующем месяце по цене от $1299.

*При использовании твердотельного накопителя SSD.

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