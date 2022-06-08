Представлен MacBook Air: новый дизайн и цены — Finance.ua

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Представлен MacBook Air: новый дизайн и цены

08.06.2022, 00:11Технологии&Авто
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Самый компактный ноутбук Apple официально выведен на рынок. Презентация устройства состоялась накануне на организованной «яблочниками» Всемирной конференции разработчиков WWDC`22.
Представлен MacBook Air: новый дизайн и цены
Отличие новой серии MacBook Air от предшественников — кардинально новый дизайн и работа от самого современного чипсета авторства купертинцев М2.
Ноутбук выпущен в четырех цветах. Создатели позиционируют устройство в качестве «более мощного» и «более автономного» при гораздо меньших затратах энергии. Анонсированная в ходе церемонии непрерывная длительность работы девайса от одной зарядки — 18 часов.
Представлен MacBook Air: новый дизайн и цены
Из других особенностей новинки эксперты отмечают наличие быстрого ЗУ и возврат к MagSafe. Качество отображения видео — 8К, число ядер в процессоре — 8, граничная конфигурация памяти — 24 Гб/2 Тб*.
Устройство станет доступным для приобретения в июле по цене $1099-1199.
Осовремененный MacBook Pro 13″ также будет предложен публике в следующем месяце по цене от $1299.
*При использовании твердотельного накопителя SSD.
По материалам: prostomob
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