Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G — Finance.ua

Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G
Компания Vivo пополнила свой ассортимент новым смартфоном средней ценовой категории, который подойдет любителям делать селфи, а также всем тем, кому надоели большие экраны.
Vivo V21s 5G предлагает компактный, но в то же время мощный AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом, в котором скрыта изюминка — 44-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).
Само устройство достаточно тонкое и легкое, его размеры — 159,68×73,90×7,29 мм, а вес — 177 граммов. Больше особенностей новинки мы перечислили ниже.
Технические характеристики vivo V21s 5G:
- экран: 6,44 дюйма, AMOLED, 2404×1080 пикселей, 90 Гц;
- процессор: MediaTek Dimensity 800U;
- память: 8/128 ГБ;
- камера: основная 64 Мп (с OIS), сверхширик 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 44 Мп (с OIS);
- аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;
- ОС: Android 12 из FunTouch 12.
Из дополнительных опций следует выделить поддержку двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1. Еще есть чип NFC для бесконтактной оплаты, порт USB-C для зарядки и стандартный разъем для наушников 3,5 мм.
Смартфон продается на Тайване по цене 365 долларов. Пока неизвестно, когда новинка появится в других странах.
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