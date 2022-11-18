Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G

Технологии&Авто
0
Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G
Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G
Компания Vivo пополнила свой ассортимент новым смартфоном средней ценовой категории, который подойдет любителям делать селфи, а также всем тем, кому надоели большие экраны.
Vivo V21s 5G предлагает компактный, но в то же время мощный AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом, в котором скрыта изюминка — 44-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).
Само устройство достаточно тонкое и легкое, его размеры — 159,68×73,90×7,29 мм, а вес — 177 граммов. Больше особенностей новинки мы перечислили ниже.
Технические характеристики vivo V21s 5G:
  • экран: 6,44 дюйма, AMOLED, 2404×1080 пикселей, 90 Гц;
  • процессор: MediaTek Dimensity 800U;
  • память: 8/128 ГБ;
  • камера: основная 64 Мп (с OIS), сверхширик 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 44 Мп (с OIS);
  • аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;
  • ОС: Android 12 из FunTouch 12.
Из дополнительных опций следует выделить поддержку двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1. Еще есть чип NFC для бесконтактной оплаты, порт USB-C для зарядки и стандартный разъем для наушников 3,5 мм.
Смартфон продается на Тайване по цене 365 долларов. Пока неизвестно, когда новинка появится в других странах.
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.