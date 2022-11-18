Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G — Finance.ua

Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G 18.11.2022, 01:18 — Технологии&Авто

Представлен компактный смартфон Vivo V21s 5G

Компания Vivo пополнила свой ассортимент новым смартфоном средней ценовой категории, который подойдет любителям делать селфи, а также всем тем, кому надоели большие экраны.

Vivo V21s 5G предлагает компактный, но в то же время мощный AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом, в котором скрыта изюминка — 44-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

Само устройство достаточно тонкое и легкое, его размеры — 159,68×73,90×7,29 мм, а вес — 177 граммов. Больше особенностей новинки мы перечислили ниже.

Технические характеристики vivo V21s 5G:

экран: 6,44 дюйма, AMOLED, 2404×1080 пикселей, 90 Гц;

процессор: MediaTek Dimensity 800U;

память: 8/128 ГБ;

камера: основная 64 Мп (с OIS), сверхширик 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 44 Мп (с OIS);

аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;

ОС: Android 12 из FunTouch 12.

Из дополнительных опций следует выделить поддержку двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1. Еще есть чип NFC для бесконтактной оплаты, порт USB-C для зарядки и стандартный разъем для наушников 3,5 мм.

Смартфон продается на Тайване по цене 365 долларов. Пока неизвестно, когда новинка появится в других странах.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.