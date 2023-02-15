Представлен компактный кемпер для путешествий с зарядкой для электромобилей (фото, видео) — Finance.ua

Представлен компактный кемпер для путешествий с зарядкой для электромобилей (фото, видео) Сегодня 01:39 — Технологии&Авто

Представлен компактный кемпер для путешествий с зарядкой для электромобилей (фото, видео), Фото: Colorado Teardrops

Американская компания Colorado Teardrops представила компактный кемпер, специально созданный для электромобилей. Модель The Boulder оснащена встроенным аккумулятором с возможностью реверсивной зарядки.

Об этом рассказали на сайте Motor1.

The Boulder может заряжать аккумуляторы электромобилей во время остановки. При этом помогает аккумуляторная батарея на 75 кВтч.

Внизу: Слезы Колорадо

Небольшой кемпер имеет стальную раму с порошковым покрытием. Вес трейлера составляет всего 1000 кг.

В США The Boulder может претендовать на получение федерального налогового кредита примерно в 12 000 долларов. Это позволит существенно сократить расходы на покупку.

В кемпере могут поместиться до четырех человек. Сиденья быстро трансформируются в кровать размера «queen-size» и две двухъярусные кровати.

Длина кузова составляет 3,8 метра, а общая длина — 5 метров. Внутренняя ширина кабины составляет 1,5 метра.

Внизу: Слезы Колорадо

Внутренняя часть кемпера сделана из дерева. В интерьере можно найти несколько электрических розеток на 110 вольт для подзарядки гаджетов.

Начальная цена The Boulder составляет 67 000 долларов. Существует множество опций, которыми можно оснастить кемпер.

Для трейлера есть кондиционер мощностью 2000 Вт за 3250 долларов, пропановый обогреватель за 2000 долларов и резервуар для воды с ручным насосом за 650 долларов.

The Boulder поступит в продажу во второй половине 2023 года. Модель уже доступна для заказа на сайте бренда.

Фокус По материалам:

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