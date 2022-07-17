Представлен электросамокат с камерой заднего вида и системой предупреждения столкновений (фото) — Finance.ua
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Представлен электросамокат с камерой заднего вида и системой предупреждения столкновений (фото)

Технологии&Авто
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Представлен электросамокат с камерой заднего вида и системой предупреждения столкновений (фото)
Представлен электросамокат с камерой заднего вида и системой предупреждения столкновений (фото)
Итальянский стартап TO.TEM запустил продажи электрических самокатов Lynx. Они имеют складную конструкцию, три колеса для лучшей устойчивости, широкую деревянную деку, а также несколько непривычных для этого сегмента функций. Так, старшая версия Lynx идет с предоплаченным на год доступом к навигации, камерой заднего вида и системой предупреждения столкновений, которая уведомит о быстро приближающемся автомобиле.
Складной электрический самокат TO.TEM Lynx выпускают в двух версиях: eMotion и eVision. Обе оснащены 350-ваттным электромотором (0,48 л.с.), но отличаются батареями. В eMotion стоит аккумулятор на 187 ватт-часов, обеспечивающий дальность хода до 20 километров, а в eVision — на 360 ватт-часов. Максимальная скорость самокатов — 25 километров в час, предельная крутизна подъема, который они могут преодолеть, — 15 процентов, или 8,5 градуса.
Представлен электросамокат с камерой заднего вида и системой предупреждения столкновений (фото)
При этом eVision на полкилограмма тяжелее eMotion. Однако и тот и другой выдерживают вес до 110 килограммов и имеют степень защиты от пыли и воды IP54. Но самое интересное, что eVision к тому же оснащен навигацией, задней камерой и системой предупреждения столкновений, почти как в автомобиле.
Такой самокат стоит 1199 евро, тогда как за TO.TEM Lynx eMotion просят 899 евро.
По материалам:
motor.ru
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