Представлен экстремальный внедорожник Toyota для тяжелейшего бездорожья (фото) — Finance.ua

Представлен экстремальный внедорожник Toyota для тяжелейшего бездорожья (фото)
У Toyota Fortunner появилась новая экстремальная версия. Рамный внедорожник подготовили к использованию в самых суровых условиях.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тюнинг Toyota Fortunner был выполнен в ателье Autobot Offroad. Авто назвали Project Albino и готовы дорабатывать внедорожники на заказ подобным образом.
За основу взят стандартный Toyota Fortuner 2022 в версии GR-S. Ему увеличили клиренс на 152 мм (до 377 мм) и установили 35-дюймовую внедорожную резину. Появились стальные бамперы, защита днища и шноркель для преодоления водных преград.
Кроме того, у Fortuner новый капот с воздухозаборниками, а на крыше установлен багажник. В салоне появились спортивные сиденья Recaro, обшитые кожей и алькантарой.
Toyota Fortuner Project Albino оснащен стандартным 2,8-литровым турбодизелем на 200 л. с., у которого заменен воздушный фильтр и выхлопная система. Внедорожник получил доработанную подвеску с новыми амортизаторами и более эффективные тормоза.
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