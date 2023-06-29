Представлен бюджетный электросамокат McLaren за $2400 (фото) — Finance.ua
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Представлен бюджетный электросамокат McLaren за $2400 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен бюджетный электросамокат McLaren за $2400 (фото)
Представлен бюджетный электросамокат McLaren за $2400 (фото), Фото: McLaren
Компания McLaren Applied представила электрический самокат Lavoie Series 1. Модель отличается уникальной технологией сборки.
Об этом сообщили на сайте Top Gear.
McLaren Lavoie Series 1 может сложиться с помощью нажатия на кнопку. Эта технология называется Flowfold и была запатентована британским производителем.
Впереди расположена необычная светотехника треугольной формы. Также по бокам установлены светодиодные полосы для лучшего обнаружения водителя самоката ночью.
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Электросамокат можно заказать в нескольких цветах на выбор. В общей сложности будет выпущено 469 экземпляров, каждый из которых получит свой индивидуальный номер и табличку с подписью дизайнера Яна Каллума.
McLaren Lavoie Series 1 доступен в двух версиях — стандартной и MAX. Первая модификация оснащена аккумуляторной батареей емкостью 468 Втч и может проехать до 40 км на одном заряде. Стоимость этой версии составляет $2400.
McLaren Lavoie Series 1 MAX предлагает аккумуляторную батарею емкостью 702 Втч, обеспечивающую запас хода до 61 км. Цена топовой модификации составляет $2780.
Электросамокат может развивать максимальную скорость 40 км/ч. Водители могут выбрать три режима езды: экономный, крейсерский и спортивный.
По материалам:
Фокус
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