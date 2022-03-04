Представитель России по делу Ощадбанка против РФ отказался сотрудничать со страной-агрессором — Finance.ua
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Представитель России по делу Ощадбанка против РФ отказался сотрудничать со страной-агрессором

Сегодня 18:26Казна и Политика
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Международная юридическая компания Foley Hoag, представлявшая Российскую Федерацию по арбитражному делу, инициированному Ощадбанком, отказалась в дальнейшем сотрудничать с РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отказ касается не только этого дела, но и других судебных разбирательств, в которых компания выступала представителем России. Такое решение обусловлено непровоцированным, безосновательным и незаконным актом агрессии России и вторжением на суверенную территорию Украины.
«Ощадбанк приветствует этот шаг. Подобные решения сейчас принимают многие компании, отказываясь от сотрудничества со страной-агрессором. Это вызвано возмущением мирового сообщества ужасающей противоправной агрессией России по отношению к Украине и ее народу», — отмечается в сообщении.
Напоминаем, что в 2018 году Арбитражный трибунал Парижа принял решение о возмещении Российской Федерацией в пользу Ощадбанка около 1,4 миллиарда долларов США за ущерб, пичиненный банку в результате оккупации Крыма. В марте 2021 года Апелляционный суд Парижа упразднил это решение. Однако в октябре того же года Ощадбанк обжаловал это постановление в Кассационном суде Франции.
По материалам: Finance.UA
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