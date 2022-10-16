Представительницы каких специальностей должны обязательно стать на военный учет: последние законодательные изменения — Finance.ua

Представительницы каких специальностей должны обязательно стать на военный учет: последние законодательные изменения Сегодня 06:32 — Личные финансы

Верховная Рада приняла проект Закона № 6482 , согласно которому женщины в Украине могут добровольно становиться на военный учет. Документ поддержали своими голосами 297 народных избранников.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Представительницы специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, будут становиться на военный учет военнообязанных добровольно. При условии, что они пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

Однако не меняется норма для медработниц.

Так, представительницы специальностей и/или профессий, родственных медицинской деятельности, обязательно должны стать на военный учет военнообязанных.

В Министерстве обороны объяснили, что в настоящее время в Украине нет необходимости увеличить количество женщин на учете. В то же время украинская армия нуждается в специалистах-представителях медицинской сферы, радиотехники и пищевых технологияй.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что относительно женщин, которые будут систематически уклоняться от процедуры взятия на военный учет, могут принимать принудительные меры со стороны государства. Об этом во время брифинга, который проходил 17 августа, заявил нардеп, член профильного комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

Рада в первом чтении проголосовала за добровольный военный учет женщин.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.