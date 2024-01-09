Предприниматели в прошлом году получили ₴181 миллион за трудоустройство переселенцев — Finance.ua

Предприниматели в прошлом году получили ₴181 миллион за трудоустройство переселенцев Сегодня 20:37

В 2023 году государство выплатило 181 млн грн компенсации работодателям, трудоустроившим более 14 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики

«Более 8 тысяч работодателей получили от правительства компенсацию в 2023 году за трудоустройство 14 400 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. В общей сложности предпринимателям был перечислен 181 млн грн компенсации», — сообщила Бережная.

Она отметила, что в этом году повышен размер компенсаций тем, кто будет брать на работу переселенцев — с 1 января ее размер увеличен до 7 100 грн в месяц, а с апреля — до 8 тыс. грн. Кроме того, увеличена продолжительность выплаты компенсации — с двух до трех месяцев, а за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью работодатель сможет получать такую ​​компенсацию 6 месяцев.

Как сообщалось, правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (по состоянию на 1.01.2024 — 7100 грн) в течение 3 месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью — в течение 6 месяцев.

Укрінформ По материалам:

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