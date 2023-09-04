Предприниматели получили гранты на 4,7 млрд гривен в рамках программы «єРобота» — Finance.ua
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Предприниматели получили гранты на 4,7 млрд гривен в рамках программы «єРобота»

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7 тыс. предпринимателей получили от государства гранты для начала и развития бизнеса на 4,7 млрд гривен в рамках программы «єРобота».
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
«Правительственная грантовая программа єРобота, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса, работает уже более года и за это время 7 000 предпринимателей получили гранты на начало или расширение своего дела. В целом государство инвестировало в развитие предпринимательства через гранты уже 4,7 млрд грн. Это инвестиции не только в активизацию бизнеса — открыты новые компании, действующие увеличили объемы производства и овладевают другими направлениями — но это еще и более 20 тысяч новых рабочих мест для украинцев в этих компаниях», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Согласно сообщению, с начала запуска проекта єРобота в июле 2022 года по программе «Власна справа» выдано 6328 микрогрантов на 1,5 млрд гривен; на развитие перерабатывающих предприятий выдано 485 грантов на 2,8 млрд гривен; на садоводство и развитие тепличного хозяйства выдано 110 грантов на 428 млн гривен.
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В мае Кабмин выделил еще 1,3 млрд гривен на гранты предпринимателям в рамках программы «єРобота».
Проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности.
В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
По материалам:
Finance.ua
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