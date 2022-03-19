Предприниматели могут свободно принимать карты к оплате, даже без РРО — ПриватБанк

Сегодня 08:48 — Личные финансы

Украинские предприниматели и ФЛП должны свободно принимать оплату банковскими картами с помощью торговых POS-терминалов ПриватБанка независимо от возможности использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Сейчас 125 тыс. POS-терминалов, установленных ПриватБанком, ежедневно работают.

Кроме того, есть возможность приема оплаты с помощью мобильного приложения «Терминал» без физического POS-терминала.

«ПриватБанк прилагает максимум усилий, чтобы торговцы в настоящее время могли вести свою деятельность так, как и раньше, принимали банковские карты к оплате за товар или услугу. Мы постоянно ищем возможность установить POS-терминал или мобильное приложение предпринимателям, даже в регионах, где ведутся военные действия», — говорит Евгений Заиграев, руководитель Дирекции по работе с бизнес-клиентами.

Без штрафов. По уточнениям, полученным ПриватБанком от Государственной налоговой службы Украины, во время военного положения все штрафные санкции за нарушение законодательства по вопросам наличия и использования РРО отменены.

Также ПриватБанк до конца марта отменил для всех интернет- магазинов и клиентов e-commerce комиссии за прием безналичной оплаты картами украинских банков через сервис Liqpay.

Справка Finance.ua:

клиенты ПриватБанка уже могут без ограничения добавлять собственные карты Visa и Mastercard к кошельку сервиса PayPal;



ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24». Однако, как отмечается в сообщении госбанка, такую возможность имеют только клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен;

Также банк сообщал, что для клиентов, которые до начала войны приобрели что-то через программы «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка» и не имели просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.

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