Предметы роскоши и повышенные пошлины на товары: Британия ввела новые санкции против рф — Finance.ua

Предметы роскоши и повышенные пошлины на товары: Британия ввела новые санкции против рф

Сегодня 16:17 — Мир

Предметы роскоши и повышенные пошлины на товары: Британия ввела новые санкции против рф

Правительство Великобритании во вторник объявило о запрете на экспорт в Россию товаров класса люкс, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на сообщения британского правительства.

«Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в россию высококачественных товаров класса люкс, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров, которые на 35 процентных пунктов повысили текущие ставки», — говорится в сообщении.

российская «водка» является одним из знаковых продуктов, пострадавших от повышения тарифов, тогда как запрет на экспорт, вероятно, коснется автомобилей класса люкс, модной высококачественной одежды и произведений искусства.

«Эти меры нанесут максимальный ущерб военной машине путина, одновременно минимизируя влияние на британский бизнес, поскольку лидеры G7 объединились, чтобы ввести новую волну экономических санкций против Москвы», — заявили в британском правительстве.

Как отмечается, олигархи и другие члены элиты, разбогатевшие в правление президента путина и поддерживающие его незаконное вторжение в Украину, будут лишены доступа к предметам роскоши.

«Отказ россии в доступе к режиму наибольшего содействия для ключевых импортных товаров и применение дополнительных пошлин ограничит российский экспорт в Британию. Великобритания сотрудничает с нашими международными партнерами и поддерживает Всемирную торговую организацию, чтобы те, кто не уважает основанный на правилах международный порядок, пожинали его плоды», — утверждают в правительстве Британии.

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