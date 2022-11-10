Предлагают другой механизм. Еврокомиссия отказалась от ограничения цен на газ, — СМИ Сегодня 20:22 — Энергетика

Европейская комиссия отказалась от идеи ограничения максимальных цен на газ. В то же время странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который необходим для сдерживания резких колебаний.

Об этом сообщает Reuters

По данным Reuters, эти предложения Еврокомиссия официально представит уже завтра. Более 10 стран-членов ЕС поддерживают более жесткие меры, включающие ограничение максимальных цен на газ на фоне острого энергетического кризиса, который влечет за собой рекордно высокую инфляцию. Тем не менее, Еврокомиссия, Германия и Нидерланды считают, что такое ограничение поставит под угрозу контракты с поставщиками. Также это может снизить стимулы к уменьшению потребления газа.

«Еврокомиссия сообщила странам Европейского союза, что всеобъемлющее жесткое ограничение цен на крупнейшем европейском газовом хабе TTF почти не повлияет на фактические цены, однако повлечет за собой юридические риски и риски поставки топлива по действующим контрактам. Дипломаты отмечают, что риски преобладают над преимуществами», — говорится в сообщении.

Официальный представитель ЕС подтвердил, что Еврокомиссия на закрытой встрече с 27 национальными представителями в ЕС вместо ограничения цен предложит механизм коррекции рынка. Он будет предусматривать установку ценового коридора на TTF. По его словам, установление фиксированной цены не поставит под угрозу безопасность поставок. Он подчеркнул, что в настоящее время страны находятся в глобальной конкуренции за СПГ.

Reuters добавляет, что ряд стран ЕС, включая Польшу и Бельгию, которые в течение длительного времени выступали за более жесткие меры на рынке газа, возмущены предложением Еврокомиссии, поскольку оно не оправдывает надежд на значительное снижение цен.

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