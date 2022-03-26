Предельная цена бензина в Украине на конец марта увеличена на 11 коп./литр, ДТ — на 38 коп./литр

Сегодня 19:27 — Энергетика

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) — 32,43 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на конец марта.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ — на 0,38 грн/литр.

Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 мая 2022 года. На период его действия правительство постановлением № 474 от 14 мая 2021 г. установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр, бензина — не более 5 грн/литр. С конца февраля 2022 года они снижены до 5 грн/литр и 4,55 грн/литр соответственно.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных исходя из данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также расходов $50/тонна на логистику и $150/тонна за доплату к котировкам в северо-западной Европе (NWE).

Увеличение с середины марта 2022 г. расходов на логистику и других доплат связано с переориентацией поставок из Беларуси и РФ на западную границу Украины (Польша, Румыния, Венгрия).

В то же время, с середины марта Верховная Рада обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Под установку максимальной торговой надбавки не подпадает «брендовое премиальное топливо» с улучшенными показателями качества.

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