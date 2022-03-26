Предельная цена бензина в Украине на конец марта увеличена на 11 коп./литр, ДТ — на 38 коп./литр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Предельная цена бензина в Украине на конец марта увеличена на 11 коп./литр, ДТ — на 38 коп./литр

Сегодня 19:27Энергетика
43
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) — 32,43 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на конец марта.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,43 грн/литр.
По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ — на 0,38 грн/литр.
Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 мая 2022 года. На период его действия правительство постановлением № 474 от 14 мая 2021 г. установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр, бензина — не более 5 грн/литр. С конца февраля 2022 года они снижены до 5 грн/литр и 4,55 грн/литр соответственно.
Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных исходя из данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также расходов $50/тонна на логистику и $150/тонна за доплату к котировкам в северо-западной Европе (NWE).
Увеличение с середины марта 2022 г. расходов на логистику и других доплат связано с переориентацией поставок из Беларуси и РФ на западную границу Украины (Польша, Румыния, Венгрия).
В то же время, с середины марта Верховная Рада обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.
Под установку максимальной торговой надбавки не подпадает «брендовое премиальное топливо» с улучшенными показателями качества.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.