Правительство сформировало пакет решений для поддержки бизнеса во время войны — Шмигаль

Сегодня 18:33 — Казна и Политика

Правительство сформировало пакет решений для поддержки бизнеса во время войны — Шмигаль

Кабинет Министров сформировал пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны и установил мораторий на проверки предпринимателей.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время видеообращения

«Во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. Первое, мы освободим от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы на время военного положения и в течение года после его завершения», — сказал Шмигаль.

Он также рассказал, что в Украине освободят предприятия и физических лиц-предпринимателей третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в т. ч. территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства.

Кроме того, откладывают уплату налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить и будет отсрочено внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.

Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.

Шмигаль подчеркнул, что уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Все эти решения и ряд других дополнительных решений, необходимых для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время, заверил Шмигаль.

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