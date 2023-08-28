Правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков в Киеве — Finance.ua
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Правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков в Киеве

Криминал
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Правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков в Киеве
Правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков в Киеве, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности Украины совместно со Службой безопасности Украины разоблачили группу фальшивомонетчиков при попытке продажи поддельных $50 тыс.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствие установило, что схему организовал львовянин и привлек к ней жителей Ужгорода и Киева. Все поддельные банкноты номиналом в 100 долларов США были образца 2006 года и имели высокое качество.
В столице группа планировала продать очередную партию фальшивых купюр — полмиллиона долларов США.
Фото: esbu.gov.ua
Фото: esbu.gov.ua
Детектив БЭБ задержал одного из фигурантов прямо при попытке сбыта 50 тысяч поддельной иностранной валюты.
Правоохранители провели обыски в Киеве, Львове и Ужгороде. По их результатам было выявлено и изъято более 70 тыс. долларов США, из них 50 — с признаками подделки.
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В настоящее время один из фальшивомонетчиков, причастный к организации преступной группы, задержан. На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 199 УК Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыт незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,4 млн грн.
Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум его сообщникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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