Правоохранители поймали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен — Finance.ua
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Правоохранители поймали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен

Криминал
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Правоохранители поймали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен
Правоохранители поймали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен, www.gp.gov.ua
Правоохранители задержали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в течение июля-сентября 2022 года члены организованной группы в условиях военного положения на территории Киевской и Винницкой областей систематически совершали кражи имущества в особо крупных размерах. Маскируясь, они проникали в офисные помещения субъектов хозяйственной деятельности и похищали там деньги и имущество. Пострадавшим причинен имущественный ущерб на общую сумму более 12 млн грн.
На территории г. Киева и Киевской области правоохранители провели 13 обысков по местам жительства и транспортных средств членов организованной группы. Выявлены и изъяты денежные средства потерпевших, вещи, транспортные средства, орудия и средства для совершения преступлений.
В настоящее время пять участников организованной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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