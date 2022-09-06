Правоохранители поймали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен — Finance.ua

Правоохранители поймали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен Сегодня 19:34 — Криминал

Правоохранители поймали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен, www.gp.gov.ua

Правоохранители задержали банду, обворовавшую офисы на 12 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение июля-сентября 2022 года члены организованной группы в условиях военного положения на территории Киевской и Винницкой областей систематически совершали кражи имущества в особо крупных размерах. Маскируясь, они проникали в офисные помещения субъектов хозяйственной деятельности и похищали там деньги и имущество. Пострадавшим причинен имущественный ущерб на общую сумму более 12 млн грн.

На территории г. Киева и Киевской области правоохранители провели 13 обысков по местам жительства и транспортных средств членов организованной группы. Выявлены и изъяты денежные средства потерпевших, вещи, транспортные средства, орудия и средства для совершения преступлений.

В настоящее время пять участников организованной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

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