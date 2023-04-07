Правоохранители перевозили мужчин за границу почти год: ГБР раскрыло схему — Finance.ua

Правоохранители перевозили мужчин за границу почти год: ГБР раскрыло схему Сегодня 06:32 — Криминал

Правоохранители перевозили мужчин за границу почти год: ГБР раскрыло схему, Фото: ДБР

Сотрудники ГБР уведомили о подозрении правоохранителя, который организовал схему незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранитель сформировал «команду» из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

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Каждому участнику была отведена своя роль: одни подыскивали заинтересованных лиц, другие проводили инструктажи, занимались организационными вопросами.

«Клиенты» прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость «услуги» составляла 5 тысяч долларов США.

Организатор схемы был задержан при получении оплаты от очередного «клиента».

По предварительной информации, дельцы занимались противоправным «бизнесом» с мая 2022 года.

Правоохранитель уведомлен о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу лиц призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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