Правоохранители перевозили мужчин за границу почти год: ГБР раскрыло схему — Finance.ua
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Правоохранители перевозили мужчин за границу почти год: ГБР раскрыло схему

Криминал
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Правоохранители перевозили мужчин за границу почти год: ГБР раскрыло схему
Правоохранители перевозили мужчин за границу почти год: ГБР раскрыло схему, Фото: ДБР
Сотрудники ГБР уведомили о подозрении правоохранителя, который организовал схему незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Правоохранитель сформировал «команду» из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.
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Каждому участнику была отведена своя роль: одни подыскивали заинтересованных лиц, другие проводили инструктажи, занимались организационными вопросами.
«Клиенты» прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость «услуги» составляла 5 тысяч долларов США.
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Организатор схемы был задержан при получении оплаты от очередного «клиента».
По предварительной информации, дельцы занимались противоправным «бизнесом» с мая 2022 года.
Правоохранитель уведомлен о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу лиц призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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