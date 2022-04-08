Правоохранители арестовали имущество компании жены Медведчука — Оксаны Марченко

Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Нацполиция арестовала активы компании, конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко — жена исчезнувшего депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом Нацполиция сообщила в Facebook.

Так, правоохранители арестовали три квартиры, два имущественных комплекса, ценные предметы искусства и машины. В частности, у компании изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Все это было найдено в рамках расследования противоправных действий чиновников компании Марченко. Полицейские 6 апреля провели санкционированные судом обыски, по местонахождению недвижимости, зарегистрированной на общество, в том числе и на даче Медведчука «Медвежья дубрава».

Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА.

Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

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