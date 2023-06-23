Право первоочередной выплаты: кто из пенсионеров раньше других получает выплаты — Finance.ua

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Право первоочередной выплаты: кто из пенсионеров раньше других получает выплаты

Личные финансы
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Право первоочередной выплаты: кто из пенсионеров раньше других получает выплаты
Право первоочередной выплаты: кто из пенсионеров раньше других получает выплаты
За каждым пенсионером закреплена индивидуальная дата выплаты его денег, и это не просто так. Это нужно, чтобы некоторые категории населения получали свои выплаты раньше.
Об этом пишет 24 канал.

Кто получает пенсию в первую очередь

Ежемесячно в период с 4 по 25 число украинцы получают свои пенсионные выплаты поочередно. В первую очередь деньги получают следующие категории населения:
  • люди с инвалидностью в результате войны;
  • участники боевых действий;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • члены семей погибших.
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В свою очередь свою пенсию получают пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на отдых.

Кому проиндексируют выплаты 1 июля

В начале июля проиндексируют выплаты для украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники и работники органов местного самоуправления.
К слову, журналисты больше не относятся к тем, кто выходит на пенсию по специальному закону, поэтому индексация выплат для них происходит по общим правилам.

Как рассчитать свою будущую пенсию

Чтобы посчитать размер своих будущих выплат, нужно воспользоваться следующей формулой: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа = пенсия.
  • Размер средней зарплаты — нужно суммарный заработок за последние три года поделить на количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.
  • Индивидуальный коэффициент зарплаты — сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно вычислить средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.
  • Коэффициент страхового стажа — умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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