Право человека на регистрацию в центре занятости на период военного положения — Finance.ua
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Право человека на регистрацию в центре занятости на период военного положения

Сегодня 14:00Личные финансы
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Право человека на регистрацию в центре занятости на период военного положенияПраво человека на регистрацию в центре занятости на период военного положения, freepik.com
На период действия военного положения регистрация, перерегистрация безработных и ведение учета лиц, ищущих работу, осуществляется с первого дня регистрации его в центре занятости по личному заявлению лица.
Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины на странице Facebook.

Кто может считаться безработным

Безработный — это лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источника существования, готово и способно приступить к работе.
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Статус безработного может приобрести:

  • лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии по возрасту, на льготных условиях или за выслугу лет;
  • лицо с инвалидностью, которое не достигло пенсионного возраста и получает пенсию по инвалидности или социальную помощь;
  • лицо моложе 16-летнего возраста, работавшее и уволенное в связи с изменениями в организации производства и труда.

Кому не предоставляется статус безработного:

  • лицам, обучающимся по дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования,
  • лицам, у которых отсутствует страховой стаж, за исключением:
— молодежи, которая окончила или прекратила обучение в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования,
— лиц, уволившихся со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и нуждающихся в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место.
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Документы, необходимые для взятия на учет в центре занятости:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта (справка о месте регистрации);
  • вид на постоянное проживание или удостоверение беженца для иностранцев и лиц без гражданства;
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП), (кроме случаев, связанных с религиозными убеждениями, если лица имеют отметку в паспорте гражданина Украины).
Дополнительные документы в зависимости от категории подают:
  • внутренне перемещенные лица — заявление о прекращении трудовых отношений или соответствующее решение суда; квитанцию, подтверждающую отправку указанного заявления работодателю;
  • лица с инвалидностью — копия справки к акту осмотра МСЭК и индивидуальную программу реабилитации (ИПР);
  • лица, уволившиеся со срочной военной службы — военно-учетный документ;
  • члены личного крестьянского хозяйства — справку о прекращении ведения личного крестьянского хозяйства или выходе из такого хозяйства;
  • военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы) — военно-учетный документ;
  • один из родителей или лицо, их заменяющее и имеющее на иждивении ребенка (детей) в возрасте до шести лет, — свидетельство о рождении ребенка, решение об установлении опеки или решение суда;
  • один из родителей или лицо, их заменяющее и воспитывающее без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет, — свидетельство о рождении ребенка, решение об установлении опеки или решение суда и/или справку о получении (неполучении) социальной помощи;
  • один из родителей или лицо, которое их заменяет и воспитывает без одного из супругов ребенка с инвалидностью, содержит без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности), — пенсионное удостоверение, решение об установлении опеки или решении суда и/или справку о получении (неполучении) социальной помощи;
  • один из родителей или лицо, их заменяющее и воспитывающее без одного из супругов ребенка с инвалидностью (до достижения им 18-летнего возраста), — пенсионное удостоверение;
  • ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, — копию решения о предоставлении статуса ребенка-сироты;
  • лицо, освобожденное после отбывания наказания или принудительного лечения — справку соответствующего учреждения;
  • лицо, которому исполнилось 15 лет — заявление одного из родителей о согласии на трудоустройство, свидетельство о рождении или решение суда, или распоряжение об установлении опеки или попечительства;
  • участники боевых действий — удостоверение участника боевых действий и копию справки о непосредственном участии лица в антитеррористической операции.
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Как осуществляется регистрация и подача заявления:

Статус рассмотрения заявления можно проверить в кабинете гражданина. Результат рассмотрения заявления будет отображен в вашем кабинете, направлен на электронную почту и отправлен на телефон в виде смс.
Пособие по безработице начисляется после принятия решения о предоставлении статуса безработного на указанный социальный счет с определенной периодичностью и учетом предоставленных службой занятости услуг в этот период.
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По материалам: Finance.ua
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