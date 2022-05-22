Право человека на регистрацию в центре занятости на период военного положения — Finance.ua

Право человека на регистрацию в центре занятости на период военного положения, freepik.com
На период действия военного положения регистрация, перерегистрация безработных и ведение учета лиц, ищущих работу, осуществляется с первого дня регистрации его в центре занятости по личному заявлению лица.
Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины на странице Facebook.
Кто может считаться безработным
Безработный — это лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источника существования, готово и способно приступить к работе.
Документы, необходимые для взятия на учет в центре занятости:
паспорт гражданина Украины или ID-карта (справка о месте регистрации);
вид на постоянное проживание или удостоверение беженца для иностранцев и лиц без гражданства;
справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП), (кроме случаев, связанных с религиозными убеждениями, если лица имеют отметку в паспорте гражданина Украины).
Дополнительные документы в зависимости от категории подают:
внутренне перемещенные лица — заявление о прекращении трудовых отношений или соответствующее решение суда; квитанцию, подтверждающую отправку указанного заявления работодателю;
лица с инвалидностью — копия справки к акту осмотра МСЭК и индивидуальную программу реабилитации (ИПР);
лица, уволившиеся со срочной военной службы — военно-учетный документ;
члены личного крестьянского хозяйства — справку о прекращении ведения личного крестьянского хозяйства или выходе из такого хозяйства;
военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы) — военно-учетный документ;
один из родителей или лицо, их заменяющее и имеющее на иждивении ребенка (детей) в возрасте до шести лет, — свидетельство о рождении ребенка, решение об установлении опеки или решение суда;
один из родителей или лицо, их заменяющее и воспитывающее без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет, — свидетельство о рождении ребенка, решение об установлении опеки или решение суда и/или справку о получении (неполучении) социальной помощи;
один из родителей или лицо, которое их заменяет и воспитывает без одного из супругов ребенка с инвалидностью, содержит без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности), — пенсионное удостоверение, решение об установлении опеки или решении суда и/или справку о получении (неполучении) социальной помощи;
один из родителей или лицо, их заменяющее и воспитывающее без одного из супругов ребенка с инвалидностью (до достижения им 18-летнего возраста), — пенсионное удостоверение;
ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, — копию решения о предоставлении статуса ребенка-сироты;
лицо, освобожденное после отбывания наказания или принудительного лечения — справку соответствующего учреждения;
лицо, которому исполнилось 15 лет — заявление одного из родителей о согласии на трудоустройство, свидетельство о рождении или решение суда, или распоряжение об установлении опеки или попечительства;
участники боевых действий — удостоверение участника боевых действий и копию справки о непосредственном участии лица в антитеррористической операции.
Статус рассмотрения заявления можно проверить в кабинете гражданина. Результат рассмотрения заявления будет отображен в вашем кабинете, направлен на электронную почту и отправлен на телефон в виде смс.
Пособие по безработице начисляется после принятия решения о предоставлении статуса безработного на указанный социальный счет с определенной периодичностью и учетом предоставленных службой занятости услуг в этот период.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.