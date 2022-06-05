Правительство зарегистрировало два новых индустриальных парка — Finance.ua

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Правительство зарегистрировало два новых индустриальных парка

Сегодня 13:33Казна и Политика
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Правительство внесло в соответствующий реестр индустриальный парк «Марамуреш» в Закарпатской области и индустриальный парк «Л-ТАУН» в Киевской области.
Об этом отмечается в Минэкономики.
В первом будут развиваться деревообрабатывающая промышленность и мебельное производство, а во втором будут сосредоточены компании, специализирующиеся на агропромышленности и машиностроении.
Предприятия, которые будут размещаться в пределах индустриальных парков, смогут в дальнейшем воспользоваться финансовыми стимулами, включая полную или частичную компенсацию процентной ставки по кредитам для обустройства производственных помещений, а также дальнейшей деятельности компаний, возмещения затрат на подключение и подключение к инженерным сетям.

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«Доступ к инфраструктуре, логистике, трудовым ресурсам, налоговым и таможенным льготам, которые будут действовать на этих объектах, создают возможности для беспрепятственного ведения бизнеса, что имеет особенно большое значение в военное время», — отметили там.

Борітеся —поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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