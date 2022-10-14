Правительство запретило компаниям, связанным с россией и беларусью, участвовать в публичных закупках — Finance.ua
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Правительство запретило компаниям, связанным с россией и беларусью, участвовать в публичных закупках

Казна и Политика
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Правительство запретило компаниям, связанным с россией и беларусью, участвовать в публичных закупках
Правительство запретило компаниям, связанным с россией и беларусью, участвовать в публичных закупках
Кабмин запретил всем государственным заказчикам осуществлять закупки у поставщиков, связанных с россией или беларусью. Это касается как органов власти, так и учреждений и предприятий.
Об этом сообщила народная депутат от фракции «Слуга Народа» и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласая.
«В системе закупок работают более 35 тысяч государственных и коммунальных органов власти и предприятий, покупающих товары и услуги. К сожалению, не все обратили внимание или смогли избежать закупок у компаний, связанных с россией и беларусью», — отметила она.
Нардеп подчеркнула, что, по оценкам аналитиков проекта YouControl, в течение марта — июля 2022 года компании, имеющие в своей структуре собственности участников или бенефициаров из россии и беларуси, стали победителями тендеров на сумму 151 миллион гривен.
Следовательно, с 12 октября 2022 года, согласно изменениям в Закон «О публичных закупках», в государственных тендерах больше не смогут участвовать:
  • государственные компании, юридические и физические лица, зарегистрированные в россии и беларуси;
  • юридические лица, где конечными бенефициарными владельцами являются резиденты страны-агрессора и ее сателлита;
  • украинские компании, в том числе и фармацевтические дистрибьюторы, входящие в международные группы, участники которых работают по российскому законодательству.
Кроме того, запрещается закупать товары российского и белорусского происхождения. Как подчеркнула Роксолана Пидласая — ни одна украинская гривна не должна быть использована для финансирования российской агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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