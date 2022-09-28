Правительство запретило экспорт товаров в рф — Finance.ua

Правительство запретило экспорт товаров в рф
Правительство приняло решение запретить любой экспорт товаров в рф.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, прикрепив текст постановления.
«С начала года мы экспортировали в рф товаров на $490 млн. Но 99,1% ($485 млн) — это экспорт в январе и феврале», — написал Железняк.
С начала войны (с марта по июнь 2022 года) экспорт украинских товаров на территорию россии составил всего $4,2 млн. Это черные металлы и химия. «Поэтому потери для нас минимальны», — добавил Железняк.
Напомним, за первую половину сентября Украина экспортировала продукции на $1,82 млрд, а импортировала на $1,93 млрд. Таким образом, дефицит внешней торговли товарами за полмесяца составляет лишь $111 млн по сравнению с дефицитом на $1,05 млрд в августе.
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