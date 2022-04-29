Правительство запретило дистанционную работу за границей для работников госсектора — Finance.ua
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Правительство запретило дистанционную работу за границей для работников госсектора

Сегодня 12:06Личные финансы
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Правительство запретило дистанционную работу за границей для работников госсектора. Об этом говорится в постановлении КМУ от 26.04.2022 г. № 481.
На период военного положения для работников хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики может вводиться дистанционная работа по решению исполнительного органа или руководителя субъекта хозяйствования при наличии организационной и технической возможности для выполнения их обязанностей.
Для членов исполнительного органа или руководителя субъекта хозяйствования, которые находятся на территории Украины, по решению субъекта управления объектами государственной собственности, общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50% акций (долей) принадлежат государству, а также наблюдательных советов субъектов хозяйствования может вводиться дистанционная работа при возможности обеспечения надлежащей (непрерывной) работы соответствующего субъекта хозяйствования.
Работа работников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.
Если работники субъекта хозяйствования госсектора находятся в рабочее время за пределами рабочего места в Украине, без решения руководства, или находятся в рабочее время за границей, за исключением командировки, оформленной в установленном порядке, то к ним может быть применено дисциплинарное взыскание соответственно к закону.
Это требование применяется с 3 мая 2022 года.
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По материалам: Finance.ua
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