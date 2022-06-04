Правительство зафиксировало цену на газ для производителей тепла: что это даст — Finance.ua

«Цена будет зафиксирована на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения энергетики вернули свет для более чем 4,5 млн украинцев. Около 85% потребителей на освобожденных территориях снова получают электричество.
Шмыгаль также подчеркнул, что в регионы, где есть проблемы с отоплением или сильно повреждены ТЭЦ, лично выезжать министры. Он поручил в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и селениях.
Справка Finance.ua:
на днях в Верховной Раде появились законопроекты, которыми предлагается заморозить тарифы на газ и тепло. Да, документ № 7427 касается моратория на повышение тарифов;
как пишут СМИ, до этого в некоторых городах начали поднимать тарифы, несмотря на решение правительства о запрете повышать цены на коммунальные услуги на период военного положения. Такая ситуация, в частности, сложилась в Костополе (Ровенская область);
Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК «Нафтогаз Трейдинг» обязана продавать его по 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).
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