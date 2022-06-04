Правительство зафиксировало цену на газ для производителей тепла: что это даст — Finance.ua

Правительство зафиксировало цену на газ для производителей тепла: что это даст

Сегодня 11:01 — Личные финансы

Правительство зафиксировало цену на газ для производителей тепла: что это даст

Кабинет министров зафиксировал цены на газ для тепловых электроцентралей и других производителей тепла. Они будут получать его по цене 7400 гривен за тысячу кубометров.

Об этом сообщил Правительственный портал

«Цена будет зафиксирована на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения энергетики вернули свет для более чем 4,5 млн украинцев. Около 85% потребителей на освобожденных территориях снова получают электричество.

Шмыгаль также подчеркнул, что в регионы, где есть проблемы с отоплением или сильно повреждены ТЭЦ, лично выезжать министры. Он поручил в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и селениях.

Справка Finance.ua:

на днях в Верховной Раде появились законопроекты, которыми предлагается заморозить тарифы на газ и тепло. Да, документ № 7427 касается моратория на повышение тарифов;

как пишут СМИ, до этого в некоторых городах начали поднимать тарифы, несмотря на решение правительства о запрете повышать цены на коммунальные услуги на период военного положения. Такая ситуация, в частности, сложилась в Костополе (Ровенская область);



Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК «Нафтогаз Трейдинг» обязана продавать его по 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).



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