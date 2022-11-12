Правительство Японии хочет дистанционно отключать частные кондиционеры для экономии энергии — Finance.ua
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Правительство Японии хочет дистанционно отключать частные кондиционеры для экономии энергии

Технологии&Авто
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Правительство Японии хочет дистанционно отключать частные кондиционеры для экономии энергии
Правительство Японии хочет дистанционно отключать частные кондиционеры для экономии энергии
В течение значительной части года погоду в Японии нельзя назвать комфортной — зима холодная, а лето жаркое и влажное. Однако это время года может стать еще менее комфортным, если будет реализован новый план японского правительства, сообщает Japan Today.
На заседании 2 ноября подкомитет по энергосбережению Министерства экономики, торговли и промышленности решил приступить к обсуждению в рабочей группе с целью получения возможности дистанционного отключения частных кондиционеров и обогревателей.
Цель — уменьшение использования энергии во время ожидаемого дефицита, который, по мнению комитета, вызывает все большее беспокойство, поскольку Япония пытается перейти на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, где количество производимой энергии может зависеть от ежедневного климата, что затрудняет стабилизацию общего количества доступной электроэнергии. В министерстве отмечают, что использование кондиционеров составляет около 30% потребления электроэнергии домохозяйствами в Японии.
С технической точки зрения реализация плана не будет особенно сложной. Японские кондиционеры часто позволяют владельцу включать или выключать систему или регулировать температурные настройки через удаленный доступ. Попросив производителей расширить такой доступ на государственные регуляционные организации и предоставив этим организациям функции перехвата управления, план может быть легко реализован для подключенных к интернету кондиционеров. Водонагреватели, к слову, еще один бытовой прибор, который комитет стремится регулировать.
Инициатива не получила большого энтузиазма от пользователей, ведь смерть от теплового удара не редкость в Японии, и недавно только в Токио от жары погибли 79 человек. Поэтому японские чиновники сейчас работают в рамках концепции, согласно которой правительство сможет отключать кондиционеры только в том случае, если их владельцы заранее согласятся на такие полномочия.
По материалам:
mezha.media
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