Правительство выделит дополнительные деньги на восстановление: какие области получат — Finance.ua

Правительство выделит дополнительные деньги на восстановление: какие области получат Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Правительство выделит дополнительные деньги на восстановление: какие области получат

Правительство направит дополнительную субвенцию в размере 588 миллионов гривен на послевоенное восстановление Украины. Ее распределят между семью регионами, особенно пострадавшими от российского вторжения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

«Помогаем также регионам и общинам, особенно пострадавшим от войны. Принимаем решение о распределении дополнительной субвенции для регионов», — рассказал он.

Кто получит деньги?

По словам Шмыгаля, 588 млн грн будут выделены бюджетам следующих областей, которые нужно будет реализовать в этом году. А именно:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Киевской;

Одесской;

Полтавской;

Харьковской.

На что можно будет потратить

Эти средства выделяются на реализацию 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы.

«Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦПАУ, общественных и культурных центров», — добавил глава правительства.

Напомним, для финансирования восстановления Украины созданы Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, программа єВідновлення и Фонд развития Украины.

Первым источником финансирования является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, решения о выделении средств из которого принимаются Кабинетом Министров Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по бюджету.

Еще одно направление восстановления создано через программу єВідновлення, источником финансирования которой является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — 17 млрд грн, средства Всемирного банка — $250 млн (свыше 9 млрд грн) и арестованные активы российских банков (в первую очередь, средства Сбербанка рф).

Кроме того, правительство анонсировало создание еще одной платформы — Фонда развития Украины, которая будет привлекать и мобилизовать государственный и частный капитал для восстановления Украины с помощью широкого спектра инновационных и традиционных финансовых инструментов.

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