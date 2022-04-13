Правительство выделит 200 миллионов работодателям, принимающим на работу переселенцев — Шмыгаль — Finance.ua

Правительство выделит 200 миллионов работодателям, принимающим на работу переселенцев — Шмыгаль

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Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 200 млн грн работодателям, нанимающим работников из числа вынужденных переселенцев.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге во вторник.

"Уже официально зарегистрировались 1 млн человек. Продлили для них возможность подать заявку на программу ежемесячных выплат до 30 апреля.

Отдельно сегодня приняли решение о выделении 200 млн грн работодателям, которые нанимают работников из числа вынужденных переселенцев. Речь идет о выплате 6,5 тысячи грн за каждого нового работника", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что за разъяснениями по поводу получения компенсации за трудоустройство перемещенных лиц уже обратились более 5 тысяч работодателей.

Также мы сообщали, про денежную помощь по безработице во время войны. Напомним, подать заявку на получение статуса безработного можно онлайн.

Считаться безработными могут люди от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка и готовы и способны работать. Подать заявку на получение такого статуса можно как в центрах занятости, так и онлайн через «Дію».

Справка Finance.ua:

С пятницы, 1 апреля, заработала программа по трудоустройству внутренних переселенцев;

работодатель, который берет на работу внутриперемещенных лиц, получит дотацию в сумме 6,5 тысячи гривен за каждого нового работника;

Гоструда ранее сообщило, оплачивается ли работнику больничный во время простоя предприятия во время действия военного положения.

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