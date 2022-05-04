Правительство выделило еще 500 миллионов на закупку лекарств и медоборудования — Finance.ua
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Правительство выделило еще 500 миллионов на закупку лекарств и медоборудования

Сегодня 12:15Казна и Политика
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Кабинет Министров выделил еще 500 млн грн на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Поддержка наших граждан остается приоритетной задачей. С первых недель войны мы запустили и активно внедряем программу бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов. Уже раздали сотни тысяч таких наборов», — рассказал премьер.
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По его словам, Кабмин также принял решение, которое позволит и далее финансировать эти программы. В целом местным бюджетам правительство перечислит 7,5 млрд грн.
«Эти программы обеспечат миллионы наших граждан необходимыми продуктами, лекарствами, гигиеническими средствами. Это важные вещи, которые мы реализуем и продолжим реализовывать», — добавил глава правительства.
Также правительство направило 56 млн грн для «Николаевводоканала», чтобы начать бурение артезианских скважин возле Николаева и обеспечить жителей города водой.
По словам Шмыгаля, правительство уже выделило 1,4 млрд грн Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Житомирской областям. Это деньги для восстановления света, воды, газа, строительства временных мостов, расчистки дорог и других первоочередных мер.
По материалам: Економічна Правда
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