Правительство выделило 8 млрд грн на портфельные гарантии по кредитам для бизнеса — Finance.ua

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Правительство выделило 8 млрд грн на портфельные гарантии по кредитам для бизнеса

Казна и Политика
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Правительство выделило 8 млрд грн на портфельные гарантии по кредитам для бизнеса
Правительство выделило 8 млрд грн на портфельные гарантии по кредитам для бизнеса
Кабинет министров на заседании во вторник, 13 июня, выделил 7,8 миллиарда гривен на продление программы кредитования бизнеса по программе государственных гарантий на портфельной основе.
Об этом завил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Один из пяти приоритетов восстановления, которое мы определили, — это восстановление нашей экономики. По предварительным оценкам, в I квартале этого года ВВП вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы создать разумные и эффективные стимулы для бизнеса», — сказал глава правительства.
Как отметил премьер-министр, за время полномасштабной войны в рамках программы льготных кредитов «5−7-9» выдано займов на более чем 115 млрд грн.
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Работает также программа безвозвратных грантов. По словам Дениса Шмыгаля, уже выдано более 4,5 тысячи грантов.
«Это тысячи новых бизнесов и рабочих мест. Во время последней восьмой волны выдали 228 новых грантов. Продолжаем программу, чтобы больше украинцев имели возможность создать собственное дело», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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