Правительство внесло ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» (инфографика) — Finance.ua

Правительство внесло ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» (инфографика)

Правительство внесло ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» (инфографика)

Правительство, по инициативе Президента Украины, внесло изменения в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью обеспечения посевной кампании, а также поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения Правительство, по инициативе Президента Украины, внесло ряд изменений в Государственную программу „Доступные кредиты 5-7-9%“», — сказано в уведомлении.

Так, 12 марта 2022 г. постановлением Кабинета Министров Украины были внесены изменения в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» с расширением возможностей поддержки субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего, для обеспечения финансирования посевных работ.

Основные нововведения в Программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей:

Программа расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн. евро (ранее было 20 млн. евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро независимо от количества работающих. Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн. грн. до 60 млн. грн. с учетом группы связанных компаний. Процентная ставка — 0% годовых. Цель кредитования: инвестиционный кредит для приобретения сельскохозяйственной техники; кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Срок кредита — 6 месяцев. Срок подачи заявки на участие в программе — до 31 мая 2022 года. Размер кредитной гарантии — 80% суммы кредита субъекта микро, малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов крупного предпринимательства).

Инфографика: Минфин

Также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения 18 марта 2022 г. решением Правительства внесены изменения в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%», которыми прежде всего предусмотрено следующее:

1. Программа расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн. евро (ранее было 20 млн. евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро независимо от количества работающих.

2. Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн. грн. до 60 млн. грн. с учетом группы связанных компаний.

3. Процента ставка:

0% годовых в течение периода военного положения и один месяц после его прекращения;

5% годовых после завершения указанного выше периода и до конца срока кредита.

4. Цель кредитования:

инвестиционный кредит на приобретение основных средств,

кредит на пополнение оборотных средств для воплощения предпринимательской деятельности.

5. Срок кредитования:

инвестиционные кредиты — 5 лет;

кредиты на пополнение оборотных средств — 3 года.

6. Срок подачи заявки на участие в программе — в период действия военного положения.

7. Размер кредитной гарантии — 50% суммы кредита субъекта микро, малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов крупного предпринимательства).

Инфографика: Минфин

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