Правительство внесло ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» (инфографика) — Finance.ua
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Правительство внесло ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» (инфографика)

Сегодня 14:02Кредит&Депозит
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Правительство внесло ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» (инфографика)Правительство внесло ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» (инфографика)
Правительство, по инициативе Президента Украины, внесло изменения в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%».
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью обеспечения посевной кампании, а также поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения Правительство, по инициативе Президента Украины, внесло ряд изменений в Государственную программу „Доступные кредиты 5-7-9%“», — сказано в уведомлении.
Так, 12 марта 2022 г. постановлением Кабинета Министров Украины были внесены изменения в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» с расширением возможностей поддержки субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего, для обеспечения финансирования посевных работ.
Основные нововведения в Программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей:
  1. Программа расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн. евро (ранее было 20 млн. евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро независимо от количества работающих.
  2. Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн. грн. до 60 млн. грн. с учетом группы связанных компаний.
  3. Процентная ставка — 0% годовых.
  4. Цель кредитования: инвестиционный кредит для приобретения сельскохозяйственной техники; кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.
  5. Срок кредита — 6 месяцев.
  6. Срок подачи заявки на участие в программе — до 31 мая 2022 года.
  7. Размер кредитной гарантии — 80% суммы кредита субъекта микро, малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов крупного предпринимательства).
Инфографика: Минфин Инфографика: Минфин
Также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения 18 марта 2022 г. решением Правительства внесены изменения в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%», которыми прежде всего предусмотрено следующее:
1. Программа расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн. евро (ранее было 20 млн. евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро независимо от количества работающих.
2. Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн. грн. до 60 млн. грн. с учетом группы связанных компаний.
3. Процента ставка:
  • 0% годовых в течение периода военного положения и один месяц после его прекращения;
  • 5% годовых после завершения указанного выше периода и до конца срока кредита.
4. Цель кредитования:
  • инвестиционный кредит на приобретение основных средств,
  • кредит на пополнение оборотных средств для воплощения предпринимательской деятельности.
5. Срок кредитования:
  • инвестиционные кредиты — 5 лет;
  • кредиты на пополнение оборотных средств — 3 года.
6. Срок подачи заявки на участие в программе — в период действия военного положения.
7. Размер кредитной гарантии — 50% суммы кредита субъекта микро, малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов крупного предпринимательства).
Инфографика: Минфин Инфографика: Минфин

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По материалам: Finance.UA
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