Правительство ведет переговоры с мировыми компаниями для налаживания новых логистических цепочек поставок бензина и дизеля в Украину — Шмыгаль

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Правительство ведет переговоры с мировыми компаниями для налаживания новых логистических цепочек поставок бензина и дизеля в Украину — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями о поставках бензина и дизеля для налаживания новых логистических цепочек поставки этих продуктов в Украину.

«Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями о поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепочки поставок этих продуктов в Украину», — сказал Шмыгаль в своем обращении в субботу вечером.

Также премьер напомнил, что для улучшения обеспечения автомобильным топливом правительство подготовило для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на топливо и снижающий ставку НДС с 20% до 7%, что позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита.

«Также рассматриваем предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти», — сказал он.

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