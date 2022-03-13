Правительство ведет переговоры с мировыми компаниями для налаживания новых логистических цепочек поставок бензина и дизеля в Украину — Шмыгаль — Finance.ua
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Правительство ведет переговоры с мировыми компаниями для налаживания новых логистических цепочек поставок бензина и дизеля в Украину — Шмыгаль

Сегодня 14:45Казна и Политика
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Правительство ведет переговоры с мировыми компаниями для налаживания новых логистических цепочек поставок бензина и дизеля в Украину — ШмыгальПравительство ведет переговоры с мировыми компаниями для налаживания новых логистических цепочек поставок бензина и дизеля в Украину — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями о поставках бензина и дизеля для налаживания новых логистических цепочек поставки этих продуктов в Украину.
«Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями о поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепочки поставок этих продуктов в Украину», — сказал Шмыгаль в своем обращении в субботу вечером.
Также премьер напомнил, что для улучшения обеспечения автомобильным топливом правительство подготовило для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на топливо и снижающий ставку НДС с 20% до 7%, что позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита.
«Также рассматриваем предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти», — сказал он.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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