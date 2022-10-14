Правительство увеличивает военные расходы на 387 млрд грн — Finance.ua

Правительство увеличивает военные расходы на 387 млрд грн Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Правительство увеличивает военные расходы на 387 млрд грн

Правительство в очередной раз решило изменить бюджетный кодекс и увеличить расходы на военные нужды на 387 млрд грн.

Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

В распоряжение Минобороны направят больше всего — 365,2 млрд грн. Остальные средства планируют распределить следующим образом:

Министерство внутренних дел — +12,9 млрд грн;

Служба безопасности Украины — +3,7 млрд грн;

Главное управление разведки Минобороны — +3,2 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи — +1,3 млрд грн;

Управление государственной охраны — +600 млн грн;

Служба внешней разведки — +45 млн грн.

Источником покрытия выступают внутренние заимствования, в том числе «печатание». По данным Железняка, соответствующий законопроект № 8126 зашел в Раду от монобольшинства.

Напомним, в проекте госбюджета-2023 почти половина средств направляется на армию. Еще примерно 30% расходов из бюджета будут направлены на пенсии, социальные программы, образование и медицину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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