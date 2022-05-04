Правительство увеличило пособие детям, за которых не платят алименты — Finance.ua

Кабинет Министров внес изменения в Порядок назначения и выплаты временного государственного пособия детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
Что это значит? Решением правительства определено, что временное государственное пособие будет назначаться с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Сколько можно получить?
максимальный размер временного пособия для детей до 6 лет составит 2100 грн;
Также с 1 января 2022 года будет проведен перерасчет размера временного государственного пособия, выплата которого была произведена в январе-мае 2022 года, с учетом выплаченных сумм этого пособия.
Справка Finance.ua:
родители, проживающие отдельно от своих детей, обязаны их содержать. И даже война — не повод забыть об уплате алиментов. Впрочем, во время военного положения действуют определенные особенности. Подробно о них рассказали в Минюсте;
Напомним, в январе Верховная Рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка. В частности, предусмотрено, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, взимаемого с его матери, отца, не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.