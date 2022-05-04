Правительство увеличило пособие детям, за которых не платят алименты — Finance.ua
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Правительство увеличило пособие детям, за которых не платят алименты

Сегодня 10:04Личные финансы
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Кабинет Министров внес изменения в Порядок назначения и выплаты временного государственного пособия детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Что это значит? Решением правительства определено, что временное государственное пособие будет назначаться с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Сколько можно получить?
  • максимальный размер временного пособия для детей до 6 лет составит 2100 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 2618 грн.
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Также с 1 января 2022 года будет проведен перерасчет размера временного государственного пособия, выплата которого была произведена в январе-мае 2022 года, с учетом выплаченных сумм этого пособия.

Справка Finance.ua:

  • родители, проживающие отдельно от своих детей, обязаны их содержать. И даже война — не повод забыть об уплате алиментов. Впрочем, во время военного положения действуют определенные особенности. Подробно о них рассказали в Минюсте;
  • Напомним, в январе Верховная Рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка. В частности, предусмотрено, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, взимаемого с его матери, отца, не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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