Правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда на 2023 год — Finance.ua

Правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда на 2023 год Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда на 2023 год

Кабинет Министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год, увеличив доходную и расходную части для проведения выплат отдельным категориям украинцев.

Об этом в Телеграме сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Увеличены собственные доходы по общеобязательному государственному пенсионному страхованию и расходы на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), которые не выплачены за период до месяца их возобновления, внутренне перемещенным лицам и лицам, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место проживания и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории», — говорится в сообщении.

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Согласно проекту правительственного постановления, источником обеспечения расходов ВПЛ являются средства государственного бюджета; расходы на пенсионные выплаты этой категории лиц за истекшие периоды увеличены на 850 млн грн и, соответственно, на эту сумму уменьшен дефицит средств Пенсионного фонда.

Кроме того, правительство увеличило доходную и расходную части бюджета ПФУ на 1,038 млрд грн для проведения разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

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Напомним, Кабинет Министров в июле 2023 года принял постановление, согласно которому государство обеспечит ко Дню Независимости Украины разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся в ходе защиты своей страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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