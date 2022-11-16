Правительство утвердило план создания системы экстренной помощи по единому номеру 112 — Finance.ua

Правительство утвердило план создания системы экстренной помощи по единому номеру 112 Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Правительство утвердило план создания системы экстренной помощи по единому номеру 112

Кабинет Министров утвердил план мероприятий по созданию системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Об этом в Телеграме сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Предусмотрено поэтапное создание, внедрение и обеспечение функционирования системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 путем обеспечения выполнения комплекса соответствующих практических мероприятий с определением конкретных исполнителей и сроков выполнения задач», — отметил Мельничук.

Напомним, Верховная Рада 7 сентября приняла во втором чтении Закон № 7581 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112».

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Укрінформ По материалам:

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