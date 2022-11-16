Правительство утвердило план создания системы экстренной помощи по единому номеру 112 — Finance.ua
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Правительство утвердило план создания системы экстренной помощи по единому номеру 112

Казна и Политика
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Правительство утвердило план создания системы экстренной помощи по единому номеру 112
Правительство утвердило план создания системы экстренной помощи по единому номеру 112
Кабинет Министров утвердил план мероприятий по созданию системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.
Об этом в Телеграме сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Предусмотрено поэтапное создание, внедрение и обеспечение функционирования системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 путем обеспечения выполнения комплекса соответствующих практических мероприятий с определением конкретных исполнителей и сроков выполнения задач», — отметил Мельничук.
Напомним, Верховная Рада 7 сентября приняла во втором чтении Закон № 7581 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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