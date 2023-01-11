Правительство утвердило новые условия получения туроператорами лицензии — Finance.ua
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Правительство утвердило новые условия получения туроператорами лицензии

Казна и Политика
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Правительство утвердило новые условия получения туроператорами лицензии
Правительство утвердило новые условия получения туроператорами лицензии
Правительство ввело новое дополнительное условие для получения лицензии туроператорами — они должны подтвердить, что не имеют никаких бизнес-отношений с рф.
Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как отмечает Мельничук, Кабинет министров внес изменения в Лицензионные условия ведения туроператорской деятельности.
«Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к заявлению на получение лицензии, дополнен документом, который должен подтверждать отсутствие осуществления контроля за деятельностью предприятия резидентами государств, которые ведут вооруженную агрессию против Украины», — пишет представитель правительства.
Также предусмотрено, что туроператор на своем вебсайте обязан, среди прочего, разместить в произвольной форме информацию о дате и номере решения о выдаче лицензии на ведение туроператорской деятельности.
Напомним, в 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру — на 12% на маршрутах Европа-Азия и на 10% — на рейсах Северная Америка-Азия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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