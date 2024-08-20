Правительство утвердило механизм минимальных экспортных цен на отдельные виды товаров — Finance.ua

Правительство утвердило механизм минимальных экспортных цен на отдельные виды товаров
Кабинет Министров Украины 20 августа 2024 принял Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Утвержден, согласно части четвертой статьи 19−2 ЗУ „О внешнеэкономической деятельности“, Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров», — написал Мельничук.
Что это значит? Порядком предусматривается, что Минагрополитики будет определять уровень минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров, с учетом условий поставок, отвечающих Международным правилам толкования коммерческих терминов «Инкотермс».
По словам Мельничука, минимально допустимые экспортные цены будут определяться в долларах США за 1 кг.
Как сообщалось ранее, экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) за первые семь месяцев 2024 года поддержало экспорт на сумму 4,84 млрд грн.
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