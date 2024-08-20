Правительство утвердило механизм минимальных экспортных цен на отдельные виды товаров — Finance.ua

Правительство утвердило механизм минимальных экспортных цен на отдельные виды товаров Сегодня 21:34

Кабинет Министров Украины 20 августа 2024 принял Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден, согласно части четвертой статьи 19−2 ЗУ „О внешнеэкономической деятельности“, Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров», — написал Мельничук.

Что это значит? Порядком предусматривается, что Минагрополитики будет определять уровень минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров, с учетом условий поставок, отвечающих Международным правилам толкования коммерческих терминов «Инкотермс».

По словам Мельничука, минимально допустимые экспортные цены будут определяться в долларах США за 1 кг.

Как сообщалось ранее, экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) за первые семь месяцев 2024 года поддержало экспорт на сумму 4,84 млрд грн.

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