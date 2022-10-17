Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год — Finance.ua

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год Сегодня 10:49 — Казна и Политика

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год

Кабинет Министров 14 октября утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Доходная часть бюджета определена в сумме 594,2 млрд грн.

Она включает 386,5 млрд грн собственных доходов (в том числе 355,6 млрд грн суммы единого социального взноса, распределенной на общеобязательное государственное пенсионное страхование), а также 207,7 млрд грн средств государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ (в в том числе 0,815 млрд грн на выплату ежегодного единовременного пособия ветеранам войны) и 33 млн грн средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на выплату досрочно назначенных пенсий.

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Расходы бюджета Пенсионного фонда предусмотрены в аналогичном объеме — 594,2 млн грн.

Они учитывают перерасчеты пенсионных выплат, проведенные в 2022 году (индексацию пенсий, перерасчеты, связанные с повышением прожиточного минимума и минимальной заработной платы, в связи с принятыми законодательными и другими нормативно-правовыми актами), а также перерасчеты, которые которые будут проведены в декабре текущего года (в связи с повышением прожиточного минимума, установлением доплаты до 2500 грн лицам до 70 лет, изменениями в начислении пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).

В расходах предусмотрено 360 млн грн на погашение задолженности по пенсионным выплатам (ежемесячного пожизненного денежного содержания) по решениям суда и 150 млн грн — на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), которые не выплачены за период до месяца их возобновления внутренне перемещенным лицам и лицам, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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