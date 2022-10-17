Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год — Finance.ua
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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год

Казна и Политика
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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год
Кабинет Министров 14 октября утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Доходная часть бюджета определена в сумме 594,2 млрд грн.
Она включает 386,5 млрд грн собственных доходов (в том числе 355,6 млрд грн суммы единого социального взноса, распределенной на общеобязательное государственное пенсионное страхование), а также 207,7 млрд грн средств государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ (в в том числе 0,815 млрд грн на выплату ежегодного единовременного пособия ветеранам войны) и 33 млн грн средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на выплату досрочно назначенных пенсий.
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Расходы бюджета Пенсионного фонда предусмотрены в аналогичном объеме — 594,2 млн грн.
Они учитывают перерасчеты пенсионных выплат, проведенные в 2022 году (индексацию пенсий, перерасчеты, связанные с повышением прожиточного минимума и минимальной заработной платы, в связи с принятыми законодательными и другими нормативно-правовыми актами), а также перерасчеты, которые которые будут проведены в декабре текущего года (в связи с повышением прожиточного минимума, установлением доплаты до 2500 грн лицам до 70 лет, изменениями в начислении пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).
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В расходах предусмотрено 360 млн грн на погашение задолженности по пенсионным выплатам (ежемесячного пожизненного денежного содержания) по решениям суда и 150 млн грн — на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), которые не выплачены за период до месяца их возобновления внутренне перемещенным лицам и лицам, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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