Правительство упростило организацию бюджетного процесса на местном уровне в период военного положения — Finance.ua

Правительство упростило организацию бюджетного процесса на местном уровне в период военного положения
Кабинет Министров упростил организацию бюджетного процесса на местном уровне в период военного положения.
Так, на заседании правительства было принято постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2022 г. № 252».
Внесенные изменения упрощают организацию бюджетного процесса на территориях, которые после 24 февраля 2022 года временно неподконтрольны украинским властям, временно оккупированы или на которых ведутся боевые действия, а также совершенствуют организацию работы участников бюджетного процесса на местном уровне в период действия военного положения.
В частности, указанным постановлением Правительства предусмотрено дополнение об особенностях выполнения местных бюджетов в период действия военного положения, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11 марта 2022 года № 252, в соответствии с которыми:
- определены упрощенные условия выполнения бюджетных полномочий военными администрациями населенных пунктов, областными, районными и Киевской городской военной администрациями;
- предоставлено право начальникам военных администраций населенных пунктов в период действия военного положения на территориях, которые после 24 февраля 2022 года временно неподконтрольны украинским властям, временно оккупированными или на которых ведутся боевые действия, осуществлять полномочия местных финансовых органов, в случае невозможности их функционирования;
- урегулированы вопросы согласования проектов решений о передаче средств в виде межбюджетного трансферта.
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