Правительство Украины продлило госрегулирование цен на социально значимые товары — Finance.ua

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Правительство Украины продлило госрегулирование цен на социально значимые товары

Аграрный рынок
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Правительство Украины продлило госрегулирование цен на социально значимые товары
Правительство Украины продлило госрегулирование цен на социально значимые товары
Кабинет Министров Украины продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров на период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены.
Соответствующее постановление № 650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения» вступило в силу 30 июня 2023 года.
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«Регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания», — отмечается на сайте Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Каких товаров и продуктов это касается

По информации регулятора, ограничения будут распространяться на муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), масло подсолнечное рафинированное, хлеб ржано-пшеничный.
Кабинет Министров для устранения чрезмерного давления на бизнес правительством упразднил процедуру декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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