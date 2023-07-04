Правительство Украины продлило госрегулирование цен на социально значимые товары — Finance.ua

Правительство Украины продлило госрегулирование цен на социально значимые товары Сегодня 07:00 — Аграрный рынок

Правительство Украины продлило госрегулирование цен на социально значимые товары

Кабинет Министров Украины продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров на период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены.

Соответствующее постановление № 650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения» вступило в силу 30 июня 2023 года.

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«Регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания», — отмечается на сайте Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Каких товаров и продуктов это касается

По информации регулятора, ограничения будут распространяться на муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), масло подсолнечное рафинированное, хлеб ржано-пшеничный.

Кабинет Министров для устранения чрезмерного давления на бизнес правительством упразднил процедуру декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.

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