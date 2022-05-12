Правительство Украины будет помогать IT-бизнесу с бронированием специалистов — глава Минэкономики

Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Правительство Украины будет помогать IT-бизнесу с бронированием специалистов — глава Минэкономики

Правительство будет помогать IT-бизнесу решать проблемные вопросы, в частности, бронирование специалистов, имеющих особую ценность для компаний.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с Ассоциацией ІТ Ukraine.

«В рабочем порядке будем помогать решать проблемные вопросы. В частности, о бронировании специалистов, имеющих особую ценность для предприятий», — приведены слова Свириденко на сайте министерства в четверг.

Читайте также Как открыть IT компанию в Эстонии

Среди сотрудников ІТ-компаний к Вооруженным силам Украины присоединились 3%, отметило министерство. А 9% стали частью глобального киберфронта.

«Наша задача — сохранить и поддержать сектор IT как один из наиболее динамичных и перспективных, что будет иметь огромное значение после нашей победы в процессе восстановления Украины», — подчеркнула вице-премьер.

По данным Минэкономики, ІТ-компании после полномасштабного вторжения россии сохранили 95% объемов контрактов, а 77% компаний получили новых клиентов во время войны.

«Результаты работы ІТ-отрасли — $2 млрд за 1 квартал 2022 года. Это самый высокий показатель по экспорту компьютерных услуг за всю историю рынка», — отметило Минэкономики, добавив, что отрасль ежемесячно платит 222 млн грн налогов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.