Правительство согласовало увеличение компенсации по программе «Прихисток» — Finance.ua

Правительство согласовало увеличение компенсации по программе «Прихисток» Сегодня 16:47 — Личные финансы

Правительство согласовало увеличение компенсации по программе «Прихисток»

Украинское правительство согласовало вопрос увеличения размера компенсации по программе «Прихисток» для граждан, разместивших у себя вынужденных переселенцев.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«С 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутренне перемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 гривен», — сказала чиновник.

Она напомнила, что сейчас эта сумма вдвое меньше.

«Сейчас это — 450 гривен. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно 900 гривен», — отметила Верещук.

По ее словам, Кабмин уже утвердил соответствующие изменения относительно порядка компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц. При этом предполагается, что Общество Красного Креста Украины по договоренности с правительством будет финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ.

«Мы достигли согласия. 6 сентября будет подписан меморандум. До 1 октября все необходимые постановления будут приняты», — подчеркнула вице-премьер.

Справка Finance.ua:

Кабмин внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц. В частности, в рамках программы «Прихисток» снимаются возрастные ограничения: теперь предоставить убежище для ВПЛ может любой гражданин;

Кабинет Министров Украины принял проект постановления, который с 1 сентября вводит цифровизацию процессов, связанных с выплатой компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц в рамках программы «Прихисток».



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