Правительство согласовало создание индустриального парка «Сигновка» во Львове — Finance.ua

Правительство согласовало создание индустриального парка «Сигновка» во Львове Сегодня 15:18 — Казна и Политика

Правительство согласовало создание индустриального парка «Сигновка» во Львове

Кабинет Министров Украины включил индустриальный парк «Сигновка» в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

«Включили индустриальный парк „Сигновка“ в Реестр индустриальных (промышленных) парков», — написал он.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 10 октября.

Парк будет размещаться на территории 15 га площадью 90 тыс. кв. м производственных площадей. Ключевые отрасли — автопром, дата-центры, пищевая и легкая промышленность. За 10 лет планируется создать 1500 рабочих мест.

Участок ИП «Сигновка» расположен в 5 км от центра города, вблизи кольцевой дороги. Он подключен к централизованного водоснабжения и к канализации, рядом проходит железнодорожная ветка, которую можно подвести к участку. Кроме того, на соседних участках работают промышленные инвесторы, что позволяет привлекать их предприятия к сотрудничеству.

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Концепцию развития муниципального индустриального парка (ИП) «Сигновка» помогала разработать Киевская школа экономики при поддержке правительства Великобритании (UK Aid).

Всего в Реестр индустриальных парков уже включено 68 парков.

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