Правительство согласовало создание индустриального парка «Сигновка» во Львове — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство согласовало создание индустриального парка «Сигновка» во Львове

Казна и Политика
0
Правительство согласовало создание индустриального парка «Сигновка» во Львове
Правительство согласовало создание индустриального парка «Сигновка» во Львове
Кабинет Министров Украины включил индустриальный парк «Сигновка» в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.
«Включили индустриальный парк „Сигновка“ в Реестр индустриальных (промышленных) парков», — написал он.
Читайте также
Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 10 октября.
Парк будет размещаться на территории 15 га площадью 90 тыс. кв. м производственных площадей. Ключевые отрасли — автопром, дата-центры, пищевая и легкая промышленность. За 10 лет планируется создать 1500 рабочих мест.
Участок ИП «Сигновка» расположен в 5 км от центра города, вблизи кольцевой дороги. Он подключен к централизованного водоснабжения и к канализации, рядом проходит железнодорожная ветка, которую можно подвести к участку. Кроме того, на соседних участках работают промышленные инвесторы, что позволяет привлекать их предприятия к сотрудничеству.
Читайте также
Концепцию развития муниципального индустриального парка (ИП) «Сигновка» помогала разработать Киевская школа экономики при поддержке правительства Великобритании (UK Aid).
Всего в Реестр индустриальных парков уже включено 68 парков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.