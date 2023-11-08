Правительство Словакии не утвердило военную помощь Украине на €40,3 миллиона — Finance.ua

Правительство Словакии не утвердило военную помощь Украине на €40,3 миллиона Сегодня 16:30

Правительство Словакии не утвердило военную помощь Украине на €40,3 миллиона

Словацкое правительство отклонило четырнадцатый пакет военной помощи Украине в размере 40,3 млн евро.

Об этом сообщает агентство TASR

Предложение о выделении нового пакета помощи Украине подготовило бывшее руководство Министерства обороны Словакии.

Он должен был состоять из 4 миллионов единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы ПРО «Куб», восьми минометов и 1200 мин.

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С начала полномасштабного вторжения россии Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи на сумму 671 миллион евро.

Напомним, 26 октября новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство прекращает военную помощь Украине. Это было одним из главных предвыборных обещаний политика.

В то же время он заявил, что правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов Украину от частных производителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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