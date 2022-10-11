Правительство сегодня просит ограничить с 17 до 23 потребление электроэнергии: что не включать — Finance.ua

Правительство сегодня просит ограничить с 17 до 23 потребление электроэнергии: что не включать Сегодня 16:04 — Личные финансы

Правительство сегодня также просит ограничить потребление электроэнергии

с 17 до 23 часов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует в это время не включать следующие приборы:

электрообогреватели,

бойлеры,

электроплиты,

электрочайники,

утюги,

посудомоечные машины,

кондиционеры,

компьютеры, пылесосы, телевизоры.

Напомним, Украина с 11 октября приостанавливает экспорт электроэнергии в целях стабилизации своей энергосистемы. По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.

Ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 г. экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%.

«Спасибо всем, кто внес свой вклад в нашу энергостабильность. Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик — с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы», — сообщил он.

Справка Finance.ua:

Вчера из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тыс. населенных пунктов. Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов. В 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет;

стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью запитаны Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней;

в понедельник, 10 октября, в вечерние часы жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на 26,5% по сравнению с обычным потреблением в осенние дни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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