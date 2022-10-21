Правительство решило перевести на бюджет 80 тысяч студентов-контрактников — Finance.ua

Правительство решило перевести на бюджет 80 тысяч студентов-контрактников Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Правительство решило перевести на бюджет 80 тысяч студентов-контрактников

Кабинет Министров принял постановление, благодаря которому студенты старших курсов университетов и профтехучилищ, учащихся на контракте, смогут перейти на бюджет.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Принимаем постановление, благодаря которому студенты старших курсов университетов и профтехучилищ, которые сейчас учатся на контракте, смогут перейти на бюджет», — заявил Шмыгаль.

О каких категориях студентов идет речь:

во-первых, это касается детей погибших Защитников и Защитниц Украины, участников боевых действий и их детей;

во-вторых, это также касается внутренне перемещенных лиц, переехавших из общин, находящихся в оккупации, или где ведутся активные боевые действия.

Все студенты из этих категорий, зачисленные на контракт до 2021 года включительно, смогут продолжать обучение за средства государства.

«В целом мы говорим в этом году о более чем 80 тысячах людей. В этом году государство выделит для соответствующего проекта 363 млн грн. В условиях сложной экономической ситуации переселенцев, а также поддержки украинцев, защищавших и защищающих Украину, Правительство считает этот проект правильным и справедливым решением», — добавил премьер.

Как это работает?

Для перевода на бюджет получатели образования, входящие в утвержденный постановлением перечень, должны обратиться с заявлением к руководителю учебного заведения. Вуз осуществляет верификацию поданных документов, подтверждающих право на перевод.

Также студенты будут получать социальную стипендию. Ее размер в зависимости от категории стипендиатов и вида учебного заведения определен Министерством образования и науки Украины.

Перевод будет производиться за счет неиспользованных мест государственного заказа в 2022 году, а также наличия вакантных (высвобожденных) мест. При отсутствии последних возможно увеличение объема госзаказа.

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