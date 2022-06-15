Правительство решило, как увеличить на $500 миллионов льготный кредит от Японии — Finance.ua
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Правительство решило, как увеличить на $500 миллионов льготный кредит от Японии

Сегодня 11:27Казна и Политика
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Правительство решило, как увеличить на $500 миллионов льготный кредит от ЯпонииПравительство решило, как увеличить на $500 миллионов льготный кредит от Японии
Кабинет Министров Украины принял постановления, необходимые для получения от Японии дополнительных 65 млрд японских иен (около 500 млн долларов США) льготного кредита в пределах ранее подписанного Соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Так, 14 июня правительством были приняты постановления "Об утверждении Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Японии о внесении изменений в Соглашение (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Японии по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и О внесении изменений в пункт 1 Основных условий осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Японского агентства международного сотрудничества.
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Как отмечается, 7 июня между правительством Украины и правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Согласно Соглашению, сумма кредита увеличивается на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составит 78 млрд японских иен (около 600 млн долларов США).
«Принятыми решениями правительства предусмотрено выполнение всех внутригосударственных процедур по вступлению в Соглашение об изменениях в силу, а также внесены изменения в основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита с целью финансирования государственного бюджета. Остальные условия кредита не меняются», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что настоящим Соглашением 24 мая Украина уже получила 13,0 млрд японских иен (около 100 млн долларов США).
Как сообщалось, министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Танака подписали кредитное соглашение по предоставлению Украине кредита в размере 100 млн долларов США на льготных условиях.
Срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых. Средства будут направлены на бюджетную поддержку стабилизации ситуации в Украине. В частности, речь идет об обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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